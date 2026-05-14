Echipe dedicate pentru atragerea de investiții străine, una dintre măsurile AUR pentru repararea erorilor Guvernului Bolojan

AUR prezintă, în cadrul pachetului de măsuri pentru repararea erorilor guvernului Bolojan, soluții pentru atragerea investițiilor străine și transformarea diplomației românești într-un instrument de susținere a economiei naționale, după ani în care birocrația excesivă și lipsa unei strategii externe coerente au blocat dezvoltarea economică a României.

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