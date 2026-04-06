Ce va face PSD dacă Bolojan nu pleacă din fruntea Guvernului. Miron Mitrea: ”E încăpățânat, nu cred că demisionează” VIDEO

Miron Mitrea a declarat, în exclusivtate la Realitatea PLUS, că după 20 aprilie, PSD îi va cere demisia lui Ilie Bolojan din funcția de premier. Analistul politic nu exclude varianta unei moțiuni de cenzură depusă de PSD în cazul în care Bolojan va refuza să plece de la Palatul Victoria.

„După 20 aprilie, când se termină discuțiile... consultarea internă în PSD, informațiile spun că PSD-ul își va retrage pentru o perioadă miniștrii din Guvern și o să-i ceară lui Ilie Bolojan să plece. Lui Ilie Bolojan și, în faza asta, doar lui Ilie Bolojan.

Problema în PSD este că majoritatea celor de la bază vor să scape și de USR de la guvernare. Nu vor să mai vadă USR-ul la guvernare și au dreptate. Doar plecarea lui Bolojan, care sigur este un proxy pentru USR, evident, el conduce PNL-ul în numele globaliștilor useriști, progresiști din România (și nu numai din România: Bruxelles, Washington și așa mai departe), păstrarea lor în Guvern nu schimbă foarte mult lucrurile.

S-ar putea însă ca liderii PSD-ului să nu țină seama foarte mult de ceea ce își dorește baza și să păstreze USR-ul la guvernare. Dacă însă Bolojan, după demonstrația de protest a PSD-ului, nu se retrage de la guvern și nu-și dă demisia, și ar rămâne la Guvern, sigur o moțiune de cenzură este obligatorie, pentru că, dacă nu apare, toată vara vom sta cu miniștrii interimari.

La cât îl vedem noi de încăpățânat pe Bolojan și pe președintele Nicușor, în cazul în care PSD-ul își retrage miniștrii, va numi membrii din Guvern pe două-trei ministere (care au dreptul să facă treaba asta pe 45 de zile, așa cum spune Constituția). Deci, dacă nu apare o moțiune de cenzură, retragerea doar a miniștrilor din Guvern nu înseamnă că dă jos Guvernul”, a declarat Miron Mitrea.