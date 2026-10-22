CCR a admis sesizarea lui Sorin Grindeanu privind ordonanța SAFE adoptată de Guvernul Bolojan

Publicat 22 oct. 2026, 15:51 Actualizat 22 oct. 2026, 15:52 Sursă realitatea.net

Curtea Constituțională a admis sesizarea formulată de liderul PSD, Sorin Grindeanu, privind ordonanța referitoare la programul SAFE, adoptată de Guvernul Bolojan după demiterea prin moțiune de cenzură. Contestația a vizat limitele atribuțiilor unui executiv interimar și intervenția acestuia în domenii aflate deja în dezbaterea Parlamentului.

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