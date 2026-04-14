Câştigătorul alegerilor din Ungaria a vorbit cu Kelemen Hunor. ”Am convenit să continuăm discuţiile, faţă în faţă, la Budapesta”

Sursă: Realitatea.net

Peter Magyar, câştigătorul alegerilor parlamentare din Ungaria, a anunţat, luni seară, că a vorbit cu Kelemen Hunor, preşedintele UDMR, cu care va continua discuţiile săptămâna viitoare la Budapesta.

”După ce am vorbit la telefon cu cei 10 lideri europeni, am discutat cu Hunor Kelemen, preşedintele UDMR. Am convenit să continuăm discuţiile săptămâna viitoare, faţă în faţă, la Budapesta”, a scris Peter Magyar, luni seară, pe reţeaua X.

La rândul său, preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat ă Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR) nu are niciun motiv să ”îşi pună cenuşă în cap” pentru că a susţinut Fidesz, partidul condus de Viktor Orban, la alegerile parlamentare din Ungaria.

”Alianţa a făcut ceea ce a făcut şi a spus ceea ce a spus în acord cu marea majoritate a maghiarilor din Transilvania”, a declarat Kelemen Hunor, într-un interviu acordat portalului de ştiri Maszol.ro din Transilvania, potrivit agenţiei maghiare MTI.

El a adăugat că, analizând rezultatele alegerilor actuale sau anterioare, UDMR ar avea o problemă doar dacă ar gândi sau ar reprezenta altceva decât ceea ce gândeşte marea majoritate a maghiarilor din Transilvania.

”Consider că am acţionat corect, decizia noastră a fost logică şi uşor de înţeles”, a afirmat preşedintele UDMR.

Kelemen Hunor a subliniat că la alegerile parlamentare din Ungaria s-a luat o decizie clară, în condiţiile unei prezenţe foarte ridicate la vot, care înseamnă un sprijin de două treimi pentru Partidul Tisza.

”Acest lucru deschide o nouă eră în politica maghiară”, a adăugat el.

Întrebat despre evoluţia viitoare a relaţiilor dintre maghiari, Kelemen Hunor a explicat că trebuie pornit întotdeauna de la modul în care guvernul ungar în funcţie se raportează la maghiarii de peste graniţe şi ce politică naţională promovează.

”Aşa a fost mereu în ultimii 36 de ani, de la József Antall până la Viktor Orbán. Guvernul Ungariei este întotdeauna în poziţia de a stabili politica naţională şi cadrul de cooperare cu comunităţile de maghiari de peste hotare, împreună cu organizaţiile legitime de reprezentare a intereselor acestora”, a declarat preşedintele UDMR.

”Este bine ca relaţia dintre maghiari să fie corectă, bazată pe respect reciproc şi să ţină cont de interesele comunităţilor maghiare aflate în situaţii diferite, care trăiesc în afara graniţelor Ungariei”, a concluzionat Kelemen Hunor.