Politica· 1 min citire

Calcule politice înaintea deciziei finale: are Adrian Veștea susținerea necesară în Parlament?

Adrian Veștea, premierul desemnat

Adrian Veștea, premierul desemnat

Scris deStoica Marian
Publicat16 iun. 2026, 12:13
Sursărealitatea.net

Realitatea PLUS a făcut calculele politice ale momentului privind susținerea din partea parlamentarilor în ceea ce îl privește pe Adrian Veștea.

TOTAL: 200

PSD - 127
UDMR - 31
PNL - aproximativ 25 parlamentari (din 76)
Minorități - 17

SURSĂ: REALITATEA PLUS

NECESAR: 233 de parlamentari
Sursă: Realitatea PLUS

Cum ar putea trece Guvernul Veștea

PSD - 127
UDMR - 31
PNL - aproximativ 25 parlamentari (din 76)
Minorități - 17
Uniți pentru România - 15
Neafiliați - 23
PACE - 11
TOTAL: 249

De unde nu va lua Veștea voturi

USR - 59 (?)
PNL - 51 (gruparea lui Bolojan)
AUR - 90
Sursă: Realitatea PLUS 

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