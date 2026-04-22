Bolojan ține cu dinții de funcție: ce va face președintele Nicușor Dan? SURSE: Premier tehnocrat, soluția de compromis

Ilie Bolojan ține cu dinții de funcție și a anunțat că l-a informat pe președinte că nu va demisiona. Asta deși, potrivit surselor Realitatea Plus, Nicușor Dan vrea PSD în coaliție și ar pregăti o soluție de compromis, una cu un premier tehnocrat. Liberalii au făcut scut în jurul său, iar premierul a primit mandat să negocieze un guvern minoritar PNL-USR-UDMR și minorități cu el în funcția de premier.

Însă, în ședința PNL, au fost și tensiuni. Unii membrii au cerut împăcarea cu PSD și l-au acuzat pe Ilie Bolojan că izolează partidul. Între timp, social democraţii se pregătesc să îşi retragă miniştrii şi să intre în opoziţie.

Am avut această discuție cu domnul președinte, l am informat că nu voi demisiona pentru că v am spus dacă ar fi o rezervă financiară și a ști că schimbând o persoană toate lucrurile se rezolvă, dacă problemele României dispar, dacă există niște soluții pe care le are în sertar Partidul Social Democrat și dacă le pune pe masă totul se va rezolva, dar n au propus nici o soluție alta decât cele care au fost puse în practică de guvern pentru că aici nu ai foarte multe ă soluții. Ori crești venituri, ori scazi cheltuieli. Dacă aș ști că asta este situația, credeți mă, mâine n-aș mai fi.

Vom vedea în zilele următoare ce se va întâmpla, pentru că e o situație complicată cu un parlament pulverizat în care e greu să faci majorități pentru că unii se condiționează pe alții, dar știu câteva lucruri. România are nevoie de un guvern care să lucreze și în această situație, dacă joi miniștrii PSD se retrag, suntem pregătiți să înlocuim acești miniștri cu titularii care rămân la celelalte ministere în așa fel încât să continuăm activitatea guvernamentală", a declarat Bolojan.