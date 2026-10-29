Anca Alexandrescu răstoarnă calculele politice. Ce spune despre șansele AUR, PSD, PNL și USR la viitoarele alegeri

Anca Alexandrescu a pus sub semnul întrebării corectitudinea sondajelor de opinie privind intenția de vot a românilor și a făcut o serie de evaluări privind situația principalelor partide politice din România. Realizatoarea emisiunii „Culisele statului paralel” susține că rezultatele cercetărilor sociologice trebuie privite cu rezerve și afirmă că procentele prezentate nu reflectă neapărat realitatea electorală.
Anca Alexandrescu a atras atenția că rezultatele sondajelor pot reprezenta doar o imagine de moment și a ridicat semne de întrebare cu privire la profilul persoanelor intervievate și la modul în care sunt realizate cercetările.
În primul rând, eu sunt întotdeauna reticentă în privința sondajelor, pentru că ați văzut foarte clar ce s-a întâmplat atât la alegerile din 2024, cât și la alegerile locale la care am candidat.
Atenție, poate fi o fotografie de moment, însă eu nu am încredere în aceste cifre.
În primul rând, nu știu câți dintre cei care ar merge efectiv la vot se regăsesc în aceste răspunsuri.
Pe de altă parte, știți foarte clar că, în opinia mea, sondajele sunt „aranjate din pix”, în funcție de cine le comandă.
a declarat Anca Alexandrescu, realizator Realitatea.
Anca Alexandrescu, despre AUR și PSD
În ceea ce privește Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), Anca Alexandrescu consideră că formațiunea ar putea traversa o perioadă de stagnare și susține că electoratul aștepta mai mult de la principalul partid de opoziție.
Am spus întotdeauna că nu cred că AUR are peste 40%. Probabil că partidul se află într-o perioadă de stagnare, pentru că, așa cum spun în fiecare seară, face un joc de glezne în opoziție. Românii așteptau cu totul altceva și mult mai mult de la partidul de opoziție
a declarat Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel.
Referitor la Partidul Social Democrat (PSD), realizatoarea emisiunii „Culisele statului paralel” a spus că se aștepta la o revenire a formațiunii, dar are rezerve cu privire la nivelul de susținere indicat de sondaje.
În ceea ce privește PSD, mă așteptam la o oarecare revenire, dar nu cred, totuși, că partidul este atât de sus în sondaje.
După dărâmarea Guvernului Bolojan, a avut o poziție de opoziție destul de puternică. Acum însă, fiind la putere, va depinde foarte mult de ceea ce va reuși să livreze
a declarat Anca Alexandrescu, realizator Realitatea.
Ce spune Anca Alexandrescu despre PNL și USR
Nici Partidul Național Liberal (PNL) nu a fost ocolit de criticile realizatoarei. În opinia sa, liberalii ar avea o susținere mai redusă decât cea indicată de cercetările sociologice, pe fondul nemulțumirilor legate de guvernare și de situația economică a țării.
PNL este în scădere. Mă așteptam să fie mult mai jos decât arată aceste cifre, după eșecul guvernării Bolojan și după situația dificilă în care se află România. Prin urmare, eu cred că PNL este mult mai jos în realitate
a declarat Anca Alexandrescu, realizator Realitatea.
În privința Uniunii Salvați România (USR), Anca Alexandrescu estimează că partidul va întâmpina dificultăți în a-și crește susținerea electorală, inclusiv din cauza concurenței reprezentate de formațiunea SENS.
În rest, USR este, în mod firesc, sub 10% și nici nu cred că va mai depăși vreodată acest prag, mai ales că are în coaste partidul SENS, care îi va lua o parte importantă din electorat
a declarat Anca Alexandrescu, realizator Realitatea.
Aceasta a adăugat că evoluțiile din interiorul PNL, în special cele legate de tabăra apropiată de USR, ar putea influența configurația politică din perioada următoare.
Anca Alexandrescu, despre viitorul UDMR și relația cu Ungaria
Un alt subiect abordat de Anca Alexandrescu a fost situația Uniunii Democrate Maghiare din România (UDMR), formațiune despre care consideră că s-ar putea confrunta cu dificultăți politice în perioada următoare, în contextul schimbărilor de la Budapesta.
În ceea ce privește UDMR, am spus că partidul se află într-o situație foarte dificilă din cauza venirii lui Péter Magyar la conducerea Ungariei
a declarat Anca Alexandrescu, realizator Realitatea.
Anca Alexandrescu a susținut că evoluțiile politice din Ungaria ar putea avea consecințe asupra relației dintre UDMR și comunitatea maghiară din Transilvania și a afirmat că formațiunea nu și-ar dori organizarea unor alegeri anticipate.
Știu foarte clar că UDMR nu își dorește alegeri anticipate tocmai din acest motiv. Am văzut în ultima perioadă că Péter Magyar a retras finanțări destinate Transilvaniei și, mai mult decât atât, a retras UDMR din acea procedură privind obținerea cetățeniei maghiare de către românii din Transilvania
consideră Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel.
În opinia sa, schimbările politice din Ungaria ar putea influența viitorul formațiunii și rolul acesteia în negocierile pentru formarea majorităților parlamentare din România.
Prin urmare, eu cred că UDMR se va stinge treptat. Nu știu dacă Tisza va înființa o structură politică în Transilvania, dar, în mod sigur, partidele de la București vor trebui să găsească un alt partid care să joace rolul de balama în viitoarele majorități parlamentare
conchide Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel.