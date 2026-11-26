Guvernul caută bani pentru pensii și salarii. Între timp, sunt incertitudini majore legate de cea de-a doua rectificare bugetară, care ar trebui finalizată până la sfârșitul lunii noiembrie, o rectificare care ar putea fi pusă pe pauză, potrivit surselor noastre. Executivul se reunește joi, 26 noiembrie, într-o ședință de Guvern crucială la Palatul Victoria, iar potrivit unor surse, ministrul Finanțelor ar urma să prezinte raportul privind situația reală a economiei țării, raport cerut de liderul PSD, Sorin Grindeanu.
A doua rectificare bugetară din acest an ar putea fi amânată, în condițiile în care Guvernul așteaptă clarificări de la Comisia Europeană privind fondurile pe care România le va primi prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Executivul trebuie să găsească resurse pentru plata pensiilor și salariilor, în timp ce ministerele solicită suplimentări bugetare de aproximativ 60 de miliarde de lei.
Potrivit surselor Realitatea PLUS, rectificarea bugetară, care ar trebui finalizată până la sfârșitul lunii noiembrie, ar putea fi pusă pe pauză până când autoritățile vor avea o imagine clară asupra finanțărilor europene disponibile.
Miza este importantă, în condițiile în care România riscă să piardă o parte din fondurile europene aferente PNRR. Termenul pentru cererea de plată numărul 6 a fost prelungit până la sfârșitul lunii noiembrie, iar răspunsul Comisiei Europene este așteptat înainte ca Executivul să stabilească modul în care vor fi repartizate resursele bugetare.
Avertismentul ministrului Nazare
Anterior, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a avertizat că ar fi imprudent ca Guvernul să decidă o nouă repartizare a fondurilor înainte de a cunoaște situația exactă a banilor europeni care urmează să ajungă în România.
În paralel, ministerele au solicitat suplimentări de aproximativ 60 de miliarde de lei pentru acoperirea cheltuielilor. Executivul trebuie să analizeze aceste solicitări și să stabilească dacă există resurse disponibile pentru alocările suplimentare, în condițiile presiunii exercitate de deficitul bugetar asupra finanțelor publice.
Ședință crucială la Guvern. Sorin Grindeanu a cerut un raport privind situația economiei
În acest context, Guvernul se reunește joi, 26 noiembrie, într-o ședință la Palatul Victoria, în cadrul căreia ar urma să fie analizată și situația economică a țării.
Potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, ar urma să prezinte raportul privind situația reală a economiei, document solicitat de liderul PSD, Sorin Grindeanu.
Decizia privind rectificarea bugetară ar urma să fie luată după primirea răspunsului de la Bruxelles. Ulterior, Executivul ar trebui să înceapă și pregătirile pentru elaborarea bugetului de stat pentru anul 2027.