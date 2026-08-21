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Economie· 1 min citire
Programul "Rabla" Auto 2026, a doua sesiune
Rabla
Publicat21 aug. 2026, 14:17
Sursărealitatea.net
Persoanele fizice care nu au reuşit să se înscrie în Programul "Rabla" Auto 2026 din acest an, o vor putea face de marţi, 25 august, de la ora 10:00.
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