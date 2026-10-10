Prețurile carburanților sâmbătă, 10 octombrie. Unde se găsește cea mai ieftină benzină

Scris de Andreea Damian Publicat: 10 oct. 2026, 13:53

Prețurile carburanților se mențin la niveluri ridicate în România și sâmbătă, 10 octombrie, prețul motorinei apropiindu-se de pragul de 11 lei pe litru. Față de ziua precedentă, tarifele se mențin constante.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre carburantimotorinabenzina