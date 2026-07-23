Advertising
Economie· 1 min citire
Legea lui Bolojan crește veniturile șefilor de instituții. Cine primește lefuri de lux din banii statului?
Publicat23 iul. 2026, 17:58
Actualizat23 iul. 2026, 18:14
SursăRealitatea PLUS
Noua lege a salarizării impusă de Ilie Bolojan vine cu diferențe de zeci de mii de lei între angajații statului! De la lefuri de peste 30 de mii de lei pentru șefii instituțiilor, până la venituri de câteva ori mai mici pentru profesori, asistenți medicali și infirmieri. Cine sunt marii câștigători ai noii grile și cât ar urma să încaseze românul de rând?
Citește și
- 18:25PSD cere reducerea TVA și a accizelor la carburanți. Problema scumpirilor ajunge în Parlament
- 18:08Ilie Bolojan iese în fața presei după scandalul provocat de legea salarizării. „Acest proiect nu va scădea niciun venit”
- 17:40Câți bani are, în medie, un român în conturi. Suma este de opt ori mai mică decât în Germania
- 16:36AUR propune reducerea TVA la 9% pentru prima locuință
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Satu Mare și pe Google News