Economie· 1 min citire

INS: Rata șomajului a scăzut la 6,3% în septembrie, dar tinerii rămân cei mai afectați

FOTO: Pixabay.com

FOTO: Pixabay.com

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Scris deIonut Dumitrescu
Publicat30 oct. 2026, 10:10
Sursădigi24

Rata șomajului din România s-a redus la 6,3% în septembrie 2026, potrivit INS. Deși indicatorul general a scăzut față de august, șomajul tinerilor rămâne ridicat, la 30,8%, iar numărul total al celor fără loc de muncă a crescut cu peste 26.000 în comparație cu septembrie 2025.

Numărul persoanelor șomere cu vârste între 15 și 74 de ani a fost estimat la 517.100 în luna septembrie, o scădere față de cele 523.400 înregistrate în august. Comparativ cu aceeași perioadă din anul anterior, când cifra era de 490.900, se constată o creștere anuală de peste 26.000 de șomeri.

Diferențele de gen continuă să existe pe piața muncii. Rata șomajului la femei a fost de 6,5%, în timp ce la bărbați s-a situat la 6,2%. Diferența dintre cele două categorii este de 0,3 puncte procentuale.

„Rata şomajului în luna septembrie 2026 a fost, în formă ajustată sezonier, de 6,3%, în scădere cu 0,1 puncte procentuale faţă de cea înregistrată în luna august 2026. Rata şomajului la femei a fost cu 0,3 puncte procentuale mai mare decât la bărbaţi”, precizează INS într-un comunicat de presă.

Cel mai grav impact se resimte în rândul tinerilor. Pentru grupa de vârstă 15-24 ani, rata șomajului a atins 30,8% în perioada aprilie-iunie 2026. Acest nivel indică faptul că aproape o treime dintre tinerii din această categorie se află fără loc de muncă.

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