Zborurile Teheran–Dubai, reluate după săptămâni de suspendare - PRESĂ

Zborurile dintre Teheran și Dubai vor fi reluate luni, după câteva săptămâni de suspendare cauzată de conflictul din Orientul Mijlociu și atacurile din zona Golfului, potrivit presei iraniene.
Zborurile pe ruta Teheran–Dubai vor fi reluate începând de luni, după o perioadă de suspendare de câteva săptămâni, a anunțat duminică presa iraniană. Decizia vine în contextul redeschiderii treptate a rutelor aeriene afectate de tensiunile din regiune.
Anunțul autorităților aeroportuare
Directorul aeroportului Imam Khomeini, Ramin Kashefazar, a declarat că au fost luate „măsurile necesare pentru redeschiderea rutei Teheran–Dubai” în scopul consolidării legăturilor aeriene pe rutele aglomerate, potrivit televiziunii de stat și altor instituții media.
Duminică seara, biletele pentru primul zbor erau deja disponibile pe site-ul companiei aeriene iraniene Sepehran, cursa fiind programată pentru luni la ora locală 10:40 (07:10 GMT).
În timpul conflictului din Orientul Mijlociu, declanșat pe 28 februarie de atacuri ale SUA și Israelului împotriva Iranului și până la armistițiul SUA–Iran din 8 aprilie, Aeroportul Internațional Dubai a fost vizat de mai multe atacuri cu drone, la fel ca instalații militare americane și infrastructuri civile din statele Golfului.
Iranul a răspuns ofensivei israeliano-americane lansate la 28 februarie împotriva teritoriului său.
Impact asupra traficului aerian
Aeroportul din Dubai, al doilea cel mai aglomerat din lume înainte de conflict, după Atlanta (SUA), a înregistrat o scădere de 66% a traficului în luna martie față de anul precedent.
Aeroporturile din Golf, inclusiv Dubai, Abu Dhabi și Doha, joacă un rol esențial în traficul aerian global, datorită poziției lor strategice între continente.
Blocarea parțială a acestor hub-uri în primele săptămâni ale conflictului a generat perturbări semnificative în transportul aerian internațional.