Urmărire ca în filme în județul Mureș. Un viceprimar a ajuns cu mașina în șanț, după ce a fugit de filtrul de poliție

26 feb. 2026, 10:35
Actualizat: 26 feb. 2026, 10:35
Urmărire ca în filme în județul Mureș, finalizată cu încătușarea unui ales local. Viceprimarul din localitatea Pogăceaua, județul Mureș, a ajuns în arest după ce a fugit de poliție, a ieșit în decor cu mașina și s-a opus recoltării de probe de sânge, deși prezenta semne vizibile de ebrietate

Viața și cariera lui  Ștefan Adelin Laurențiu, viceprimarul de doar 26 de ani al comunei Pogăceaua, a luat o turnură penală în după-amiaza zilei de 24 februarie. Totul a început în jurul orei 15:50, pe DJ 152B, când tânărul edil a ignorat semnalele acustice și luminoase ale polițiștilor din Râciu, declanșând o urmărire în viteză spre drumul comunal, potrivit realitatea.net.

Cursa s-a încheiat brusc în momentul în care viceprimarul a pierdut controlul volanului, proiectându-și mașina într-un șanț. Deși scăpat nevătămat, problemele abia începeau: testarea cu aparatul etilotest a scos la iveală o concentrație de 0,77 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, ajuns la spital, acesta a refuzat să coopereze cu medicii pentru recoltarea probelor biologice necesare stabilirii exacte a alcoolemiei în sânge.

În fața acestor fapte, Inspectoratul de Poliție Județean Mureș a dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore, sub acuzația de refuz de prelevare a mostrelor biologice.

Reacția primăriei: „Era în concediu”

Contactat de presă, primarul comunei, Ștefan Florin Cristian, s-a arătat surprins de comportamentul subalternului său, subliniind că incidentul nu s-a petrecut în timpul programului de lucru. Conform edilului, viceprimarul se afla în a doua zi de concediu și nu mai provocase probleme similare în trecut.

Totuși, situația nu va rămâne fără ecou la nivel local. Primarul a anunțat că, în funcție de evoluția anchetei, cazul va fi supus analizei în Consiliul Local pentru a se decide viitorul politic și administrativ al tânărului reținut.

