Studiu: Românii reduc bugetul de Paște. De ce sunt cheltuielile mai mici față de Crăciun?

Românii adoptă un consum temperat de Paște, alocând bugete mult mai mici față de perioada Crăciunului sau de Black Friday. Conform datelor celui mai recent studiu, se confirmă o schimbare de strategie în comportamentul de cumpărare, preferința pentru economisire devenind prioritară în fața cheltuielilor impulsive de sărbători.

Prudența financiară, noua tradiție de Paște a românilor

Comportamentul de consum al românilor traversează o transformare vizibilă, marcată de o moderație neașteptată în pragul sărbătorilor pascale. Potrivit celor mai recente date, doar doi din zece români mai declară că își suplimentează bugetul de Paște față de o lună obișnuită, un contrast izbitor față de efervescența din perioada sărbătorilor de iarnă, când peste 60% dintre consumatori fac cheltuieli masive. Această abordare calculată se menține chiar și în fața evenimentelor de tip Black Friday, semn că masa de Paște și cadourile de primăvară sunt privite acum prin prisma unei discipline financiare mult mai riguroase.

Capcana bugetului planificat și mirajul cumpărăturilor din impuls

Deși intenția de a controla portofelul este clară, realitatea din magazine pune adesea piedici cumpărătorului român. Aproape 70% dintre cetățeni încep pregătirile prin stabilirea unui buget dedicat, însă o pondere similară recunoaște că, în ultimul an, a sfârșit prin a cheltui mai mult decât și-a propus inițial. Provocarea majoră rămâne impulsul de moment, un comportament cu care se luptă un sfert din populație în perioadele festive. În acest context, dorința de educare financiară este în creștere, tot mai mulți români căutând metode prin care să identifice reducerile reale și să evite achizițiile spontane care le pot destabiliza economiile.

Anxietatea financiară și impactul scumpirilor asupra somnului

Această prudență nu vine doar dintr-o mai bună organizare, ci și dintr-un sentiment profund de nesiguranță economică. Stresul financiar a devenit o prezență constantă în gospodării, trei sferturi dintre români declarând că resimt anxietate din cauza banilor, în timp ce marea majoritate se confruntă cu tulburări de somn din aceleași motive. Factorii de stres variază în funcție de generație: în timp ce persoanele de peste 55 de ani sunt cele mai vulnerabile în fața scumpirii produselor de bază, segmentul de vârstă 35-44 de ani este cel mai presat de povara datoriilor și de grija siguranței locului de muncă.

Disciplina, dincolo de venituri: Recomandările specialiștilor

În fața acestor presiuni, experții financiari subliniază că echilibrul nu depinde neapărat de mărimea salariului, ci de capacitatea de a separa nevoile imediate de dorințele trecătoare. Strategii simple, precum verificarea istoricului de preț pentru a evita falsele promoții, amânarea achizițiilor neesențiale și crearea unui fond de rezervă, sunt văzute ca soluții vitale pentru a reduce tensiunea din perioada sărbătorilor. În final, Paștele devine un moment de testare a rezilienței financiare, unde succesul este definit de disciplina de a sărbători fără a compromite stabilitatea bugetului personal pe termen lung.