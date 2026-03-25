Rusia a lansat cele mai dure atacuri de la declanșarea invadării Ucrainei. Cel puțin 7 morți și 14 răniți

Alerte aeriene au fost declanșate marți în aproape toată Ucraina, cu excepția regiunii Odesa, în urma unui val de atacuri lansate de Rusia, potrivit autorităților regionale citate de AFP. Situația tensionată vine după avertismentul președintelui Volodimir Zelenski, care a vorbit despre riscul unei „lovituri masive” în cursul nopții.

Rusia a lansat marți aproape 1.000 de drone, cel mai mare asalt aerian al războiului

Rusia a lansat aproape 1.000 de drone de atac asupra Ucrainei în intervalul 23–24 martie, într-una dintre cele mai ample operațiuni aeriene de la începutul invaziei. Valul diurn de peste 550 de drone kamikaze a lovit regiunile centrale și vestice, provocând distrugeri în orașe precum Liov, unde clădiri din centrul istoric UNESCO au fost avariate. Cel puțin trei persoane au murit și 34 au fost rănite în atacurile de zi, potrivit autorităților locale.

Asaltul masiv a urmat unor lovituri nocturne la nivel național, în care alte patru persoane au fost ucise și 21 rănite. Armata ucraineană descrie operațiunea drept unul dintre cele mai intense bombardamente cu drone ale războiului, desfășurat simultan pe multiple fronturi și vizând infrastructura civilă și urbană.

UPDATE - Atac masiv cu drone rusești în plină zi asupra Ucrainei

Rusia a lansat pe 24 martie un atac rar, desfășurat în plină zi, folosind sute de drone kamikaze împotriva Kievului și a mai multor orașe din Ucraina. Forțele Aeriene ucrainene au raportat valuri succesive de drone îndreptându-se dinspre nord spre capitală, declanșând alertă aeriană în regiune.

Atacul a continuat ore întregi, drone rusești fiind semnalate deasupra regiunilor Kiev, Cernihiv, Sumî, Poltava, Vinnița, Cerkasî, Kirovohrad, Herson și Dnipropetrovsk. Potrivit autorităților ucrainene, aproximativ 200 de drone ar fi fost deja doborâte.

UPDATE- Republica Moldova ar putea declara stare de urgență energetică

Republica Moldova ar putea intra în stare de urgenţă energetică pentru o perioadă de 60 de zile, după ce atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice din Ucraina au afectat direct alimentarea cu energie a ţării, scrie NewsMaker. Premierul Alexandru Munteanu a convocat guvernul în şedinţă marţi, de la ora 13:00, susţinând că măsura este necesară pentru a acţiona rapid, coordonat şi în interesul oamenilor.

Potrivit prim-ministrului, loviturile din noaptea trecută au dus la deconectarea liniei electrice de înaltă tensiune Vulcăneşti-Isaccea, una dintre principalele surse de alimentare a Republicii Moldova. În prezent, sunt utilizate cele patru linii de interconexiune cu România, însă autorităţile avertizează că situaţia rămâne complicată.