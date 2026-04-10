România își ia adio de la „Il Luce”. Mircea Lucescu va fi înmormântat astăzi, cu onoruri militare -VIDEO
Mircea Lucescu
Mircea Lucescu va fi înmormântat astăzi, cu onoruri militare, în Cimitirul Bellu, alături de alte personalități marcante din istoria României. Slujba de înmormântare va avea loc începând cu ora 10:00, la Biserica „Sfântul Elefterie” din Capitală, iar înhumarea este programată pentru ora 12:20. În cadrul acestor momente, accesul publicului va fi restricționat, la cererea familiei. Pe parcursul priveghiului, în jur de 15.000 de români au trecut prin fața sicriului legendarului antrenor, pentru a-și lua rămas-bun. Au venit și nume mari din fotbalul internațional să-i aducă un ultim omagiu, printre care și Rinat Ahmetov, președinte al clubului Șahtior Donețk și cel mai bogat om din Ucraina.
România și-a rămas bun de la unul dintre cei mai importanți ambasadori pe care i-a avut vreodată: Mircea Lucescu. Un sobor de preoți a ținut slujba de dinainte de înmormântarea celui mai mare antrenor român din toate timpurile.
Sicriul cu trupul neînsuflețit al fostului selecționer a fost depus la Arena Națională, acolo unde zeci de mii de români au făcut un adevărat pelerinaj. I-au adus flori, au aprins lumânări și au spus rugăciuni.
Rinat Ahmetov a venit la București să-și ia rămas bun de la Mircea Lucescu, omul care a adus glorie echipei sale, Șahtior Donețk. Miliardarul ucrainean a fost însoțit de mai mulți bodyguarzi și a depus buchete de trandafiri roșii la catafalc.
Mii de români, străini, apropiați, fani ai fotbalului sau pur și simplu oameni care l-au admirat, au venit să-și ia rămas bun de la Mircea Lucescu. Au fost prezente nume grele din sportul românesc: Gheorghe Hagi, Simona Halep sau Anghel Iordănescu.
Simona Halep: Ne-a învățat ce înseamnă să te dedici în totalitate sportului, până în ultima clipă.
Gheorghe Hagi: M-a crescut, m-a educat... cred că tot ce am făcut în viață am făcut datorită celor doi antrenori-profesori pe care i-am avut.
Anghel Iordănescu: Este un moment în care vrem să ne luăm rămas bun de la un titan al fotbalului românesc.
Dumitru Dragomir: După ce te duci și rămâi în istorie... asta cu istoria, eu o apreciez foarte mult, dar omul trebuie apreciat când este în viață, nu după ce se duce în lumea cealaltă.
Și premierul României, Ilie Bolojan, și-a luat adio de la Mircea Lucescu, dar și ministrul de interne, Cătălin Predoiu, care a anunțat că stadionul Dinamo se va numi„Mircea Lucescu”.
Ilie Bolojan: Sunt aici în semn de respect pentru munca și cariera de o viață a unui om cu o carieră prestigioasă. Dumnezeu să-l odihnească pe Mircea Lucescu!
Cătălin Predoiu: Am decis inițierea procedurilor legale pentru a denumi viitorul stadion al clubului Dinamo: Stadionul „Dinamo - Mircea Lucescu”. Dumnezeu să-l odihnească în pace!
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a adus o coroană flori specială, în formă de minge și o bucată de gazon. Și Rareș Hopincă, edilul sectorului 2, a ajuns pe Arena Națională pentru un ultim omagiu adus lui Mircea Lucescu.
Suporterii au început să-i strige numele lui Mircea Lucescu, apoi: „Te vom iubi mereu!”. Oamenii aflați la coadă s-au oprit și au aplaudat. Răzvan Lucescu, fiul regretatului antrenor, nu și-a mai putut stăpâni emoțiile și a izbucnit în lacrimi.
Citește și:
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Satu Mare și pe Google News