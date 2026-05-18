Trump avertizează Iranul după discuția cu Netanyahu: „Să se miște repede”

Donald Trump a lansat un nou avertisment dur la adresa Iran, cerând accelerarea negocierilor și sugerând consecințe grave în cazul unui eșec diplomatic.

Mesajul liderului american a fost publicat la scurt timp după o convorbire telefonică purtată cu Benjamin Netanyahu, potrivit presei israeliene.

„Pentru iranieni, ceasul ticăie și ar face bine să se miște foarte repede, altfel nu va mai rămâne nimic din țara lor”, a transmis Trump.

Declarațiile vin într-un context tensionat, după ce publicații din Statele Unite au relatat că Washingtonul și Israelul ar analiza posibilitatea unor noi atacuri asupra unor ținte iraniene, chiar în perioada următoare.

În paralel, autoritățile iraniene pregătesc un nou sistem de control al traficului naval prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute comerciale maritime din lume.

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, planul ar include introducerea unor taxe pentru navele comerciale care tranzitează zona.