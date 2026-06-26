Regele Charles a dezvăluit suma impresionantă plătită pentru impozite. Monarhul renunță la Palatul Buckingham

Publicat 26 iun. 2026, 08:22 Actualizat 26 iun. 2026, 08:26 Sursă realitatea.net

Regele Charles a dezvăluit că a plătit impozit de 12,9 milioane de lire sterline pentru anul fiscal 2024-2025, devenind primul monarh din istoria Marii Britanii care face publică o astfel de declarație. Nivelul impozitului îl plasează în top 100 al contribuabililor din Regatul Unit.

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