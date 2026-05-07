Programul SAFE riscă să intre în blocaj: contractul nu poate fi semnat. Avertisment de la un europarlamentar AUR

Publicat 7 mai 2026, 20:52 Actualizat 7 mai 2026, 20:54 Sursă Realitatea PLUS

Programul SAFE riscă să intre într-un blocaj, susține europarlamentarul AUR, Gheorghe Piperea. Acesta a explicat în exclusivitate la Realitatea PLUS că nu se poate semna contractul pentru accesarea fondurilor pentru că avem un ministru al Finanțelor interimar.

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