Premieră în instanță: bărbat condamnat la închisoare cu executare pentru agresarea unui medic în timpul serviciului

Judecătoria Fetești a pronunțat o hotărâre considerată o premieră pentru țara noastră: condamnare la închisoare cu executare din România pentru agresarea unui cadru medical aflat în timpul programului de lucru. Decizia a fost dată pe 4 martie 2026 și vizează un incident petrecut în cadrul unei unități spitalicești din județul Ialomița.

Instanța a stabilit o pedeapsă totală de 2 ani și 5 luni de închisoare, care urmează să fie executată în regim de detenție, după rămânerea definitivă a hotărârii. Mandatul de executare va fi emis ulterior, în conformitate cu procedura legală.

Ce pedepse a stabilit instanța

Potrivit soluției pronunțate, inculpatul Banu Spartacus a fost condamnat la 2 ani de închisoare pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe împotriva unui cadru medical și la 1 an și 3 luni de închisoare pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.

Judecătorii au reținut că faptele au fost comise în concurs real de infracțiuni, iar pedeapsa finală rezultantă a fost stabilită la 2 ani și 5 luni de detenție. Executarea se va face în regim privativ de libertate.

În același dosar, instanța a admis și acțiunea civilă formulată de medicul agresat, Constandache Emilia-Ioana, obligând inculpatul la plata unor despăgubiri în valoare totală de 20.000,60 lei daune materiale și 100.000 lei daune morale. De asemenea, acesta trebuie să achite 3.500 de lei cheltuieli judiciare către stat.

Incidentul din spital

Faptele s-au produs în august 2022, la Spitalul Municipal „Anghel Saligny” din Fetești, unde medicul se afla de gardă în camera de urgență. Conform informațiilor din dosar, pacientul a devenit violent în timpul consultației și a agresat cadrul medical.

Anchetatorii au stabilit că medicul a fost lovit cu pumnii în zona feței, suferind leziuni care au necesitat între 14 și 16 zile de îngrijiri medicale. Ulterior, acesta a fost transferat la Spitalul Județean Constanța pentru tratament suplimentar.

Încadrarea juridică și contextul mai larg

Infracțiunea de lovire sau alte violențe împotriva unui cadru medical este prevăzută la articolul 652 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, act normativ care sancționează agresiunile comise asupra medicilor, asistenților sau altor angajați din sistemul medical aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

Cazul survine într-un context în care organizațiile profesionale din domeniul sănătății au semnalat în mod repetat creșterea numărului de incidente violente în spitale și în unitățile de primiri urgențe, solicitând măsuri suplimentare de protecție pentru personalul medical.

Hotărârea pronunțată de Judecătoria Fetești poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare, conform procedurii legale.