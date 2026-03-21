Motorina depășește 10 lei pe litru, Bolojan nu vrea tăieri: scumpirile în lanț aduc românii în pragul sărăciei. Scenariu îngrijorător: carburanți pe cartelă

Nicio zi fără scumpiri la pompă! Un litru de motorină depășește 10 lei în timp ce benzina a ajuns foarte aproape de acest prag. PSD și AUR îi cer premierului Ilie Bolojan să adopte de urgență măsuri în acest sens. În același timp, experții vorbesc despre faptul că și în România ar putea fi introdusă în curând măsura benzinei pe cartelă.

Situația se înrăutățește, iar prețurile cresc de la o zi la alta. Astăzi, pentru 1 l de motorină Standard șoferii ajung să plătească nu mai puțin de 9,88 RON de bani în timp ce cea Premium a depășit deja 10 RON și nici în cazul benzinei lucrurile nu stau mai bine.

Astăzi, 1 l de benzină Premium a ajuns să coste 9,88 RON de bani, în timp ce vedem că cea Standard este acum 9,17 RON.

În acest context, liderii AUR și PSD cer guvernului să ia măsuri de urgență pentru stoparea prețurilor la combustibil. Liderul AUR, George Simion, susține că TVA-ul poate fi redus până la 5% pe fondul crizei provocate de conflictul din Orientul Mijlociu, în timp ce șeful PSD, Sorin Grindeanu, cere executivului să vină, iată, cu măsuri rapide de stabilizare a pieței și să ia în calcul inclusiv, atenție, scenariul prin care carburanții ar putea fi raționalizați.