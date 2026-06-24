Motivarea instanței după arestarea "prințesei cazinourilor": Odeta Nestor, intermediarul unei șpăgi de 100.000 de euro

Publicat 24 iun. 2026, 07:46 Sursă realitatea.net

Motivarea Tribunalului București în cazul arestării „prințesei cazinourilor” din dosarul primarului Ciprian Ciucu arată că fosta șefă a Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, Odeta Nestor, ar fi intermediat remiterea unei mite de 100.000 de euro către secretarul general al instituției.

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