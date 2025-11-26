Moșteanu, rezistul care dă ordine Armatei fără să fi făcut stagiul militar, s-a făcut din nou de râs
Declarații hilare după eșecul doborârii dronelor
Spațiul aerian românesc este încălcat tot mai des de drone, iar declarațiile ministrului Apărării arată cât de nepregătită este țara noastră în caz de conflict. În ultimele cinci luni, fiecare abordare a lui Moșteanu privind dronele s-a soldat cu un eșec.
De la izbucnirea războiului din Ucraina, 13 astfel de dispozitive fără pilot au pătruns în spațiul nostru aerian. Ieri, o dronă s-a izbit de un copac și a căzut în curtea unui bărbat din Vaslui, în timp ce ministrul afirma că militarii nu o puteau detecta pe radare. Cu toate acestea, Moșteanu susține că vrea să transforme România în a doua cea mai puternică armată a flancului estic.
Dacă n-ar ocupa una dintre cele mai importante funcții, românii ar putea crede că declarațiile ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, ar face parte dintr-un număr de comedie. Asta pentru că ministrul face afirmații halucinante pentru a acoperi eșecul în doborârea dronelor care invadează teritoriul României, scrie Realitatea Plus.
Ore întregi au survolat dronele venite din zona de conflict de la graniță județele Tulcea, Galați, Bacău, Vrancea și Vaslui, iar Moșteanu a trimis patru avioane de război pentru a le căuta. Fără rezultat, însă, pentru că una dintre drone s-a izbit de un copac și a căzut în curtea unui bărbat din localitatea Puiești.
De altfel, în septembrie, când dispozitivele fără pilot au survolat zeci de minute teritoriul țării și existau controverse cu privire la originea lor, Ionuț Moșteanu apărea la televiziuni și vorbea despre „eticheta” dronelor, încercând să stabilească de unde provin.
La câteva zile după acel incident, Moșteanu se lăuda cu avioanele care ar fi pregătite permanent să intervină, deși dispozitivele nu au fost doborâte. Ca scuză, ministrul punea vina pe piloți, susținând că aceștia nu ar fi putut observa aeronavele de mici dimensiuni.
