Actualitate· 1 min citire
Moș Crăciun Scafandru a venit să le aducă daruri copiilor - FOTO
23 dec. 2025, 09:31
Actualizat: 23 dec. 2025, 09:31
Moș Crăciun Scafandru a venit să le aducă daruri copiilor - FOTO
Articol scris de Scris de Realitatea de Satu Mare
Atmosfera de sărbătoare a continuat cu un moment artistic
Moș Crăciun Scafandru a sosit din largul Mării Negre, însoțit de doi scafandri de luptă, și a fost întâmpinat cu entuziasm de copiii din satul Nazarcea și de cei ai personalului Centrului 39 Scafandri.
Atmosfera de sărbătoare a continuat cu un moment artistic susținut de corurile Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” și ale Școlii Militare de Maiștri Militari „Amiral Ion Murgescu”, acompaniate de Muzica Militară a Forțelor Navale, care au interpretat colinde tradiționale.
Citește și:
- 16:39 - Ministerul Afacerilor Externe al României: peste 3.000 de români cer repatrierea. Aproximativ 16.000 sunt monitorizați în zonă
- 16:00 - Donald Trump respinge negocierile cu Iran: „Este prea târziu”. Bombardamentele continuă
- 15:39 - Anunț șoc al armatei SUA: marina din Iran nu mai are nicio navă în Golful Oman
- 14:54 - Războiul lui Donald Trump cu Iran: victorie rapidă sau dezastru geopolitic
Urmărește știrile Realitatea de Satu Mare și pe Google News