Moș Crăciun Scafandru a venit să le aducă daruri copiilor - FOTO

23 dec. 2025, 09:31
Actualizat: 23 dec. 2025, 09:31
Atmosfera de sărbătoare a continuat cu un moment artistic

Moș Crăciun Scafandru a sosit din largul Mării Negre, însoțit de doi scafandri de luptă, și a fost întâmpinat cu entuziasm de copiii din satul Nazarcea și de cei ai personalului Centrului 39 Scafandri.

Atmosfera de sărbătoare a continuat cu un moment artistic susținut de corurile Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” și ale Școlii Militare de Maiștri Militari „Amiral Ion Murgescu”, acompaniate de Muzica Militară a Forțelor Navale, care au interpretat colinde tradiționale.

