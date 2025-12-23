Moș Crăciun Scafandru a venit să le aducă daruri copiilor - FOTO

Atmosfera de sărbătoare a continuat cu un moment artistic

Moș Crăciun Scafandru a sosit din largul Mării Negre, însoțit de doi scafandri de luptă, și a fost întâmpinat cu entuziasm de copiii din satul Nazarcea și de cei ai personalului Centrului 39 Scafandri.

Atmosfera de sărbătoare a continuat cu un moment artistic susținut de corurile Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” și ale Școlii Militare de Maiștri Militari „Amiral Ion Murgescu”, acompaniate de Muzica Militară a Forțelor Navale, care au interpretat colinde tradiționale.