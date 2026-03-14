MAE anunță atacuri cibernetice asupra platformelor sale. Site-urile eViza și eConsulat, ținta unui atac DDoS
Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că, în după-amiaza zilei de 13 martie și la începutul nopții de 14 martie, platformele eviza.mae.ro și econsulat.ro au fost vizate de un atac cibernetic de tip Distributed Denial of Service (DDoS). În urma atacului, site-urile au funcționat cu dificultate și au devenit temporar inaccesibile.
Potrivit MAE, echipamentele de protecție și specialiștii IT ai instituției au intervenit rapid, reușind să limiteze impactul și să restabilească funcționarea normală a sistemelor digitale. Ministerul subliniază că nu a existat nicio compromitere a datelor, atacul vizând doar supraîncărcarea traficului pentru blocarea accesului utilizatorilor.
MAE explică faptul că atacurile DDoS sunt tot mai frecvente la nivel global, iar instituțiile publice din România au fost vizate în mod repetat în ultimii ani. Deși nu permit accesul la informații sensibile, aceste atacuri afectează temporar serviciile digitale destinate cetățenilor.
Ministerul precizează că va continua, în cooperare cu instituțiile specializate, să întărească măsurile de securitate cibernetică și să asigure funcționarea neîntreruptă a platformelor sale online.
