Incendiu devastator în Satu Mare: o casă a ars complet, o femeie salvată în ultimul moment

25 mar. 2026, 08:30
Actualizat: 25 mar. 2026, 08:30
Incendiu de proporții în Satu Mare! O casă a fost cuprinsă de flăcări, iar pompierii au intervenit rapid. Potrivit primelor informații, în locuință se afla o femeie care nici nu știa că a izbucnit focul la anexa din gospodărie. Vecinii au fost cei care au dat alarma.

Din fericire, femeia a fost scoasă la timp din casă, iar oamenii au venit cu găleți cu apă în încercarea de-a stinge focul până la sosirea pompierilor.

Flăcările s-au extins însă rapid și întreaga locuință a fost mistuită de incendiu. Ajunși la fața locului, salvatorii au intervenit rapid pentru ca focul să nu ajungă și la celelalte locuințe. Urmează ca autoritățile să stabilească exact ce s-a întâmplat. 

Citește și:

