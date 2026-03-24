„Dragonul” s-a întors! Radu Drăgușin revine la națională și intră direct titular în meciul decisiv cu Turcia

Revenire spectaculoasă în lotul naționalei României: Radu Drăgușin este din nou disponibil după o absență de 16 luni și este anunțat titular în partida crucială cu Turcia, din barajul pentru Cupa Mondială.

Fundașul central traversează un moment important al carierei, după o perioadă dificilă începută în ianuarie 2025, când a suferit o accidentare gravă.

Atunci, jucătorul legitimat la Tottenham Hotspur a suferit o ruptură de ligamente într-un meci din Europa League, fiind nevoit să treacă printr-o intervenție chirurgicală și o recuperare de lungă durată.

După luni de muncă, Drăgușin a revenit pe teren și a început să prindă din nou minute importante la echipa de club. Printre aparițiile notabile se numără și prezența ca titular în duelul cu Atlético Madrid, din optimile UEFA Champions League.

Absența sa s-a resimțit puternic și la nivelul echipei naționale, unde selecționerul Mircea Lucescu a fost nevoit să improvizeze constant în centrul apărării pe parcursul preliminariilor.

Acum însă, odată cu revenirea „Dragonului”, defensiva României capătă din nou stabilitate, iar Drăgușin este pregătit să intre direct în primul „11” într-un meci considerat decisiv pentru calificare.