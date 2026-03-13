Declarație incendiară a lui Trump în ziua 14 a războiului cu Iranul: „Este o onoare să ucid lideri iranieni”

Președintele Donald Trump a făcut o declarație extrem de dură la adresa conducerii de la Iran, afirmând că pentru el „este o onoare” să elimine lideri iranieni considerați responsabili pentru amenințări la adresa Statelor Unite și a aliaților lor.

Afirmația vine în contextul în care conflictul militar dintre Washington și Teheran a intrat în a doua săptămână, tensiunile din Orientul Mijlociu atingând unul dintre cele mai periculoase niveluri din ultimii ani.

Liderul de la Casa Albă a susținut că operațiunile militare desfășurate de forțele americane vizează în principal structuri militare și persoane implicate direct în planificarea sau susținerea atacurilor împotriva intereselor americane din regiune.

Trump a afirmat că administrația sa nu va ezita să lovească ținte considerate strategice dacă acestea reprezintă o amenințare directă. Potrivit acestuia, obiectivul principal rămâne neutralizarea capacităților militare ale Iranului și descurajarea altor acțiuni ostile.

Declarațiile au stârnit reacții puternice în plan internațional, mai ales în contextul escaladării conflictului dintre Statele Unite și Iran , care a generat îngrijorări privind stabilitatea întregii regiuni și impactul asupra piețelor energetice globale.

În paralel, mai multe state occidentale au cerut reținere și reluarea eforturilor diplomatice, avertizând că o escaladare suplimentară a confruntării ar putea avea consecințe majore pentru securitatea internațională.