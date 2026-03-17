Dani Mocanu rămâne după gratii: Curtea Supremă a respins definitiv recursul

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis definitiv în dosarul în care este implicat Dani Mocanu, respingând recursul în casație formulat de artist și de fratele său.

Prin această hotărâre, instanța supremă a menținut condamnările primite anterior, astfel că Dani Mocanu va executa pedeapsa de 4 ani de închisoare pentru tentativă de omor și tulburarea ordinii publice.

În același dosar, fratele său, Ionuț Nando Mocanu, rămâne cu pedeapsa de 7 ani de închisoare. Recursul în casație reprezintă o cale extraordinară de atac, prin care cei doi au încercat să obțină anularea condamnărilor. Instanța a considerat însă că solicitarea este nefondată și a respins-o definitiv.

Condamnările inițiale au fost pronunțate în noiembrie 2025 de Curtea de Apel Brașov, când Dani Mocanu a primit 4 ani de închisoare cu executare, iar fratele său o pedeapsă mai mare, de 7 ani. Prin decizia de marți a instanței supreme, cazul este închis definitiv, iar pedepsele trebuie executate.