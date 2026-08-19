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Criză de apă în România: Peste 100 de comunități au restricții din cauza secetei

Secetă

Secetă

Realitatea de Satu Mare
Scris deRealitatea de Satu Mare
Publicat19 aug. 2026, 10:05
SursăRealitatea PLUS

Este disperare în rândul oamenilor! Peste 100 de comunități au, în acest moment, restricții la furnizarea apei, pe fondul secetei prelungite. Anunțul este trimis chiar de ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu. Autoritățile spun că situația este agravată de lipsa investițiilor și susține că strategia națională pentru gestionarea secetei este blocată de ani de zile.

Autoritățile promit acum investiții în infrastructura critică pentru păstrarea rezervelor de apă. Sunt în lucru proiecte pentru baraje, diguri și alte amenajări însă ministrul recunoaște că România plătește pentru întârzierile acumulate în ultimele decenii.

La începutul lunii august, datele Apelor Române indicau 133 de localități din 14 județe cu restricții în sistemele centralizate, cele mai multe fiind în Neamț și Bihor.

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