Cod galben de ceață densă în zone din trei județe, luni dimineața

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, avertizări nowcasting Cod galben de ceață, valabile pentru zone din Banat și Transilvania, în următoarele ore.
Conform prognozei de specialitate, până la ora 11:00, ceața densă va determina scăderea vizibilității, local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri, în județele: Timiș (localitățile: Jimbolia, Lenauheim, Cărpiniș, Comloșu Mare, Cenei, Uivar, Iecea Mare, Checea și Otelec), Cluj (în: Huedin, Gilău, Căpușu Mare, Mănăstireni, Sâncraiu și Izvoru Crișului) și Satu Mare (în: Carei, Tășnad, Ardud, Supur, Moftin, Sanislău, Berveni, Bogdand, Beltiug, Căpleni, Pișcolt, Acâș, Doba, Andrid, Căuaș, Santău, Tiream, Foieni, Petrești, Pir, Terebești, Urziceni, Craidorolț, Ciumești, Săuca, Cămin și Săcășeni)
Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum șase ore, precizează ANM.
