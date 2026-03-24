Captură record în Satu Mare. Aproximativ o tonă de insecticid fără acte, de provenineţă ucraineană a fost confiscată

Polițiștii de frontieră din Satu Mare au identificat și confiscat aproximativ 670 de litri și 250 de kilograme de insecticid de proveniență ucraineană, pentru care nu existau documente justificative. Valoarea totală a substanțelor este estimată la 58.300 de lei. Autovehiculul utilizat pentru transportul acestora a fost indisponibilizat în vederea continuării cercetărilor, iar patru cetățeni români sunt în prezent anchetați pentru comiterea infracțiunii de trafic cu produse sau substanțe toxice.

Poliţia de Frontieră informează că în data de 22 martie, în jurul orei 16:30, poliţiştii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Satu Mare, aflaţi în misiune în zona de responsabilitate, au oprit pentru control, în localitatea Săbişa (judeţul Maramureş), un microbuz înmatriculat în România, condus de către un tânăr de 24 de ani, domiciliat în judeţul Maramureş.

La controlul asupra mijlocului de transport, în interiorul acestuia, poliţiştii au descoperit 160 de litri de insecticid lichid şi 19 kilograme insecticid pulbere, de provenienţă ucraineană, pentru care conducătorul auto nu a putut prezenta documente justificative

Întreaga cantitate de substanţe, în valoare totală de 17.900 lei, a fost ridicată în vederea confiscării.

Continuând cercetările în acest caz, în ziua următoare, organele de poliţie judiciară au emis o ordonanţă de percheziţie asupra unui mijloc de transport, înmatriculat în Ucraina, care era staţionat într-o benzinărie din localitatea Livada, judeţul Satu Mare. În interiorul acestuia, poliţiştii de frontieră au descoperit 345 de litri de insecticid lichid, dar şi 238 de kilograme de insecticid granule. Întreaga cantitate de substanţe şi mijlocul de transport au fost duse la sediul instituţiei de cătrepoliţiştii de frontieră, pentru continuarea cercetărilor.

Totodată, în aceeaşi zi, în jurul orei 13.30, poliţiştii de frontieră din cadrul STPF Satu Mare au oprit pentru control, în localitatea Livada, alte trei autovehicule, înmatriculate în România şi conduse de cetăţeni români, doi bărbaţi şi o femeie, care transportau, fără documente justificative, 164 de litri de insecticid lichid, provenit din Ucraina.

Întreaga cantitate de substanţe descoperită în cele trei maşini (164 de litri) a fost ridicată în vederea confiscării de către poliţiştii de frontieră sătmăreni.

Au fost întocmite dosare penale, în toate aceste cazuri, pentru săvârşirea infracţiunii de trafic cu produse sau substanţe toxice, urmând ca la finalul cercetărilor să fie dispuse măsuri în consecinţă, mai precizează sursa citată.