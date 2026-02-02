Bilanţul tragediei de la Crans-Montana creşte la 41 de decese
Bilanţul tragediei de la Crans-Montana creşte la 41 de decese
Un tânăr român se numără printre cei morți
Un supraviețuitor al incendiului care a devastat barul Le Constellation din stațiunea elvețiană Crans-Montana, în noaptea de Revelion, a murit în weekend.
În vârstâ de 18 ani, victima primea îngrijiri la spitalul din Zurich, a anunţat procuratura generală a cantonului Valais.
Noul bilanţ al incendiului urcă de 41 de decese.
Un tânăr român se numără printre cei morți.
Câteva zeci de răniţi sunt în continuare spitalizaţi în Elveţia, Franţa, Germania, Italia şi Belgia.
Mulţi dintre aceștia sunt încă în stare gravă.
Incendiul a fost cauzat, potrivit anchetei, de scântei de la artificii care au aprins o spumă izolantă fonic pe plafonul subsolului localului.
Ancheta urmează să stabilească circumstanţele exacte ale dezastrului, respectarea normelor de către proprietarii francezi şi diversele responsabilităţi
