Alertă sanitară: Gripa aviară a ucis un om! Avertismentul medicilor: Vaccinul antigripal ajută!

Un nou deces provocat de gripa aviară a pus autoritățile sanitare în alertă. Un bărbat în vârstă din statul american Washington și-a pierdut viața din cauza complicațiilor, după ce s-a infectat cu o tulpină rară a virusului, H5N5, care nu a mai fost raportată până acum la oameni. Pacientul avea deja alte probleme de sănătate și a fost internat pentru tratament, dar medicii nu l-au putut salva. Acesta este primul caz confirmat la om în Statele Unite în ultimele nouă luni și al doilea deces din actualul context epidemic, însă experții dau asigurări că pericolul pentru populația largă rămâne totuși scăzut.

Ancheta a arătat că bărbatul avea o mică gospodărie cu păsări. Virusul a fost descoperit chiar în mediul în care acestea trăiau, semn că omul s-a îmbolnăvit, cel mai probabil, îngrijindu-și păsările din curte sau intrând în contact cu păsări sălbatice. Deși familia și apropiații sunt monitorizați cu atenție, până acum nu s-a găsit niciun alt caz pozitiv și nu există dovezi că boala s-ar putea transmite de la om la om.

În total, în Statele Unite au fost raportate aproximativ 70 de cazuri umane de gripă aviară de la începutul focarului din 2022. Cele mai multe îmbolnăviri au apărut la fermierii care lucrează direct cu animalele, fie la vaci, fie la păsări, iar simptomele au fost în general ușoare, cum ar fi febra sau înroșirea ochilor. Pentru a evita tragediile, medicii recomandă oamenilor să poarte echipament de protecție dacă lucrează cu animale și să nu atingă sub nicio formă păsări bolnave sau moarte. De asemenea, vaccinul antigripal sezonier este recomandat tuturor celor expuși. Chiar dacă acesta nu oprește direct gripa aviară, ajută la prevenirea infectării simultane cu două virusuri, o situație rară care ar putea duce la mutații periculoase ale bolii.

Sursa: Realitatea Medicala