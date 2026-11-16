Alertă în Marea Neagră: două drone, descoperite în largul coastelor României

Două drone au fost descoperite în derivă în Marea Neagră, în apropiere de Mangalia și Sfântu Gheorghe. Scafandrii militari verifică obiectele.
Două drone aeriene au fost descoperite în derivă în Marea Neagră, în largul litoralului românesc, în apropierea zonelor Sfântu Gheorghe și Mangalia. Forțele Navale Române au mobilizat echipe specializate de scafandri militari pentru identificarea și evaluarea obiectelor, existând necesitatea verificării eventualelor riscuri pentru siguranța navigației.
Intervenția are loc luni, 16 noiembrie, după ce cele două drone au fost observate cu o zi înainte de o aeronavă ATLANTIQUE 2 aparținând Marinei Naționale Franceze. Aeronava se află în România pentru desfășurarea unor misiuni de descurajare în cadrul NATO.
Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Apărării Naționale (MApN), primul obiect a fost localizat la aproximativ 83 de kilometri est de Mangalia, iar cel de-al doilea la circa 98 de kilometri est de zona Chituc.
Scafandrii militari verifică cele două drone din Marea Neagră
Forțele Navale Române au trimis două echipe de scafandri militari specializați în neutralizarea dispozitivelor explozive. Misiunea acestora este să examineze obiectele descoperite în larg și să stabilească dacă reprezintă un pericol.
Operațiunea face parte dintr-un plan comun de acțiune al Forțelor Navale Române și Gărzii de Coastă, care urmărește identificarea și neutralizarea obiectelor neidentificate, precum și a eventualelor mine marine din Marea Neagră.
Grupare navală internațională, în drum spre Constanța
În paralel cu intervenția echipelor de scafandri, gruparea navală internațională MCM Black Sea se deplasează din Varna către Constanța.
Potrivit informațiilor disponibile, navele vor rămâne în zona Constanța până miercuri, 18 noiembrie. Din gruparea navală fac parte unități militare din România, Bulgaria și Turcia.
Acestea participă la misiuni de căutare și identificare a obiectelor care ar putea pune în pericol siguranța navigației în Marea Neagră.
Deocamdată, autoritățile nu au comunicat proveniența celor două drone descoperite în largul litoralului românesc. Prioritatea intervenției este evaluarea acestora și eliminarea oricărui risc pentru navele care tranzitează zona.