Accident rutier grav în Cluj. Cinci persoane, încarcerate după ce două autoturisme s-au ciocnit violent -FOTO

Un accident rutier grav, în care au fost implicate opt persoane, a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, între localitățile Viisoara și Boldut, județul Cluj. Cinci oameni au rămas încarcerați, după ce două mașini s-au ciocnit violent.

La fața locului au intervenit pompierii cu două autospeciale cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD, o autospecială de transport personal şi victime multiple şi trei echipaje ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean Cluj.