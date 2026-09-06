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Prințul William va participa la înmormântarea regelui Harald al Norvegiei
Prințul William
Palatul Buckingham a anunțat că Prințul William va participa miercuri la înmormântarea regelui Harald al V-lea al Norvegiei, la Oslo. Prezența Prințului de Wales respectă convenția conform căreia monarhul nu merge de obicei la înmormântarea altui șef de stat.
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