Advertising
Actualitate· 1 min citire
Membrii CNA, acuzați de abuzuri. Sorin Roșca Stănescu: „Trebuie să plătească civil și penal” VIDEO
Sorin Roșca Stănescu
Publicat29 aug. 2026, 12:41
Actualizat29 aug. 2026, 12:46
SursăRealitatea.Net
Sorin Roșca Stănescu, reprezentant al Clubului de Presă, lansează acuzații dure la adresa membrilor CNA, după deciziile instanțelor favorabile postului de televiziune Realitatea Plus. Jurnalistul susține că membri Consiliului, "plătiți cu bani grei", trebuie să răspundă inclusiv civil și penal pentru abuzurile pe care le fac.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 13:36Alertă pe litoral! Fragment de dronă, scos din mare de o turistă: ce a făcut cu el
- 13:30IGPR: Peste 61 de milioane de țigarete și peste 9,6 tone de tutun, capturate în primele 7 luni ale anului
- 13:14Disperarea USR atinge cote maxime: atac furibund la președintele Nicușor Dan
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Satu Mare și pe Google News