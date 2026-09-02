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Dragoș Pîslaru, declarație halucinantă despre indexarea pensiilor și a salariilor: "Ni se promit cai verzi pe pereți"

Realitatea de Satu Mare
Scris deRealitatea de Satu Mare
Publicat2 sept. 2026, 11:02
Actualizat2 sept. 2026, 11:06
SursăRealitatea PLUS

O nouă sfidare din partea lui Dragoș Pîslaru! Ministrul interimar al Muncii spune că românilor li se promit "cai verzi pe pereți" privind indexarea de anul viitor a pensiilor și a salariilor. Acesta susține că nu se poate aplica o majorare fără sursa de finanțare, iar Comisia Europeană nu se spune cum să facem indexarea.

"Nu Comisia Europeană stabilește politica de pensii și salarii a României. Am mai spus asta de fiecare dată când avem astfel de discuții. În mod evident, România, dacă va face ceea ce și-a asumat că face, și anume, la pensii, să indexeze și lucrurile să fie destul de clare, va trebui să arate, evident, cum își construiește bugetul într-un mod responsabil.

De aici este foarte important să înțelegem că problema nu e dacă putem indexa pensii sau salarii, ci problema e cum construiești un buget care să permită aceste lucruri și, de aici, uitându-mă la niște programe politice lansate recent, e foarte amuzant să constați că iarăși ni se promit cai verzi pe pereți, fără să se indice sursa de bugetare și cum intri în buget cu acele lucruri.

Dar, rămânând la subiectul clar, nu există vreun motiv de îngrijorare că nu ne-ar lăsa Bruxelles-ul să facem aceste indexări", a declarat Dragoș Pîslaru.

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