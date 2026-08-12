Procesul Maradona: Un medic legist acuză personalul medical al starului argentinian de ignorarea „semnalelor de alarmă”

Publicat 12 aug. 2026, 11:08 Sursă realitatea.net

Un medic legist a acuzat, în cadrul procesului privind cazul Diego Maradona, echipa medicală a starului argentinian decedat în 2020, că nu a ţinut cont de „semnalele de alarmă” referitoare la starea de sănătate a fostului fotbalist, relatează AFP.

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