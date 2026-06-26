Moment special pentru David Popovici la Vatican! Campionul României s-a întâlnit cu Papa Leon al XIV-lea și i-a oferit un cadou simbolic

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 26 iun. 2026, 08:15

David Popovici a trăit unul dintre cele mai emoționante momente din afara bazinului, înaintea participării la prestigiosul trofeu Settecolli de la Roma. Înotătorul român a fost primit în audiență, alături de ceilalți sportivi participanți la competiție, de Papa Leon al XIV-lea.

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