Kylian Mbappe explodează după Franța – Irak: „A fost un dezavantaj pentru noi!” Acuze dure la adresa organizatorilor

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 23 iun. 2026, 13:12

Kylian Mbappé a avut o reacție vizibil iritată înainte de reluarea meciului Franța – Irak, încheiat 3-0 la Campionatul Mondial, după o întrerupere de aproximativ două ore cauzată de furtuna de la Philadelphia. În total, partida a durat aproape patru ore.

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