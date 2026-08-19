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Fotbal: Trei remize în play-off-ul Ligii Campionilor

Play-off Liga Campionilor / Foto: Facebook UEFA

Play-off Liga Campionilor / Foto: Facebook UEFA

Scris deStoica Marian
Publicat19 aug. 2026, 09:41
Sursărealitatea.net

Toate cele trei meciuri care s-au jucat marţi seara în prima manşă a play-off-ului Ligii Campionilor la fotbal s-au încheiat cu remize.

Levski Sofia, fosta adversară a Universităţii Craiova, a terminat la egalitate cu AEK Atena, 0-0, pe teren propriu. La campioana Greciei, mijlocaşul român Răzvan Marin a fost integralist.

Dinamo Zagreb a încheiat 2-2, acasă, cu Viking Stavanger, 2-2, după ce campioana Croaţiei a condus cu 2-0 după primele zece minute. Dion Beljo (6) şi Mateo Lisica (10) au marcat pentru gazde în timp ce pentru campioana au marcat Peter Christiansen (26) şi Zlatko Tripic (39).

Fenerbahce a încheiat nedecis cu Olympique Lyon, 1-1, la Istanbul, după ce francezii au marcat primii, prin belgianul Lois Openda (40). Englezul Mason Greenwood a egalat imediat după pauză (47).

Miercuri se vor disputa celelalte 4 partide din prima manșă a play-off-ului:
SLOVAN BRATISLAVA - NK CELJE
NEC NIJMEGEN - BODO/GLIMT
CELTIC GLASGOW - LASK
și HAPOEL BEER SHEVA - SABAH, care se va juca în Giulești, pe stadionul Rapidului.

Meciurile-retur se vor juca săptămâna viitoare.

Învingătoarele din aceste duble se vor califica în grupa principală din Liga Campionilor.

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