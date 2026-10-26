Chindia Târgoviște a învins Olimpia Satu Mare cu 3-2

Chindia Târgoviște a învins CSM Olimpia Satu Mare cu 3-2 în etapa a 11-a din Liga 2. Dâmbovițenii au ajuns la cinci victorii consecutive și ocupă locul 3.
Chindia Târgoviște continuă seria rezultatelor pozitive în Liga 2. Formația dâmbovițeană s-a impus cu 3-2 în fața celor de la CSM Olimpia Satu Mare, în etapa a 11-a, după un meci cu răsturnări de situație și emoții până la final. Cele trei puncte obținute îi mențin pe târgovișteni pe locul al treilea în clasament.
Chindia a început în forță și a intrat la pauză cu 2-0
Gazdele au preluat conducerea încă din minutul 5, când Sekou Camara a trimis mingea în poartă după o fază pornită de la un corner. Chindia a continuat să atace, iar în minutul 19 și-a majorat avantajul: Alex Băluță a finalizat cu o lovitură de cap centrarea expediată de Briceag.
Cu scorul de 2-0, echipa din Târgoviște părea să aibă partida sub control. Repriza secundă a adus însă momente dificile pentru formația antrenată de Leo Grozavu.
Penalty ratat și final tensionat pentru târgovișteni
Chindia a avut șansa de a se desprinde decisiv după pauză, însă Cristian Neguț nu a reușit să transforme lovitura de la 11 metri. Portarul formației din Satu Mare a ghicit execuția și a respins șutul, păstrându-și echipa în joc.
Oaspeții au profitat de oportunitate și au redus diferența în minutul 71, prin Jimmy Mwanga. Replica gazdelor a venit la scurt timp: Kevin Doukoure a marcat în minutul 74 și a dus scorul la 3-1.
Partida nu era însă încheiată. În minutul 84, Alin Văsălie a înscris pentru CSM Olimpia Satu Mare, iar ultimele minute au fost marcate de presiunea oaspeților. Chindia a reușit să-și apere avantajul minim și să obțină victoria cu 3-2.
A cincea victorie consecutivă și locul 3 în clasament
Succesul în fața formației din Satu Mare reprezintă a cincea victorie consecutivă a Chindiei în campionat. După primele 11 etape, echipa din Târgoviște are 24 de puncte, un golaveraj de +13 și se află pe poziția a treia în clasamentul Ligii 2.
Cele 27 de goluri marcate în acest interval confirmă eficiența ofensivă a formației dâmbovițene. Seria pozitivă menține Chindia în lupta pentru promovare, însă echipa va trebui să gestioneze mai bine momentele dificile pentru a evita pierderea avantajelor construite în timpul meciurilor.
Urmează duelul cu Dinamo București în Cupa României
Chindia nu are prea mult timp la dispoziție pentru a savura victoria. Următoarea provocare este confruntarea cu Dinamo București, programată miercuri, 28 octombrie, de la ora 19:00, pe Arena Națională, în faza grupelor Cupei României.
Ulterior, formația târgovișteană va reveni la meciurile din campionat, unde urmează să întâlnească CSL Ștefănești.
Cu cinci succese consecutive în Liga 2, Chindia își păstrează ritmul și continuă să spere la un sezon care să o apropie de revenirea în SuperLigă.