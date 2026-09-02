Val de concedieri în România: peste 7.200 de oameni au rămas fără loc de muncă. Oferta de joburi, la minimul ultimilor 10 ani

Piața muncii dă tot mai multe semne de slăbiciune, în timp ce companiile reduc angajările și fac disponibilizări. Peste 7.200 de salariați au fost concediați în primele șapte luni din 2026, iar găsirea unui nou loc de muncă devine tot mai dificilă.
Piața muncii din România trece printr-o perioadă tot mai dificilă. Companiile reduc angajările și renunță la o parte dintre salariați, iar numărul locurilor de muncă disponibile a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii 10 ani. Numai în primele șapte luni din 2026, peste 7.200 de persoane au fost disponibilizate.
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Situația vine într-un moment complicat pentru populație, în condițiile în care cheltuielile de zi cu zi au crescut, iar tot mai mulți români spun că banii nu le mai ajung de la o lună la alta. Pentru cei care își pierd acum serviciul, presiunea este și mai mare, deoarece posibilitățile de angajare sunt mai puține, iar concurența pentru posturile disponibile crește.
De ce se fac tot mai multe disponibilizări în România?
Semnalele venite din piața muncii arată că firmele devin mai prudente și își reduc activitatea. În acest context, unele companii limitează recrutările, în timp ce altele ajung să renunțe la o parte dintre angajați.
Peste 7.200 de oameni au fost disponibilizați în perioada ianuarie-iulie 2026, iar evoluția este pusă în legătură cu încetinirea economiei și cu presiunile tot mai mari resimțite de mediul de afaceri. Mai multe sectoare importante sunt afectate, iar angajatorii sunt mult mai atenți atunci când decid dacă deschid posturi noi. Practic, o economie în care firmele reduc activitatea începe să se vadă direct și în numărul ofertelor de muncă. Angajările nu mai au același ritm, iar companiile încearcă să își limiteze costurile.
Cât de greu a devenit să găsești un loc de muncă?
Oferta de joburi a coborât la cel mai redus nivel din ultimii 10 ani, ceea ce înseamnă că persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă au la dispoziție mai puține variante decât în anii precedenți.
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Pentru un angajat disponibilizat, problema nu se termină odată cu pierderea salariului. Găsirea rapidă a unui alt serviciu devine mai dificilă atunci când mai mulți candidați concurează pentru un număr mai mic de posturi. Presiunea este cu atât mai mare pentru familiile care depind de un singur venit sau care se confruntă deja cu cheltuieli lunare tot mai greu de acoperit. Pierderea unui loc de muncă într-o asemenea perioadă poate însemna luni de incertitudine până la găsirea unui nou post.