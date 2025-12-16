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Noua programă de Limba Română, sub semnul întrebării: acuzații de conflict de interese

Noua programă de Limba Română, sub semnul întrebării: acuzații de conflict de interese

Noua programă de Limba Română, sub semnul întrebării: acuzații de conflict de interese

Realitatea de Satu Mare
Scris de Realitatea de Satu Mare Publicat: 16 dec. 2025, 20:06

Noua programă de Limba Română, sub semnul întrebării: acuzații de conflict de interese

Scandalul legat de noua programă școlară la Limba și literatura română continuă, pe fondul criticilor tot mai intense venite din mediul academic și din spațiul public. După reacțiile negative, ministrul Educației, Daniel David, a anunțat prelungirea cu încă o săptămână a perioadei de dezbatere publică.

Între timp, au apărut informații potrivit cărora mai mulți profesori care au contribuit la elaborarea noii programe ar fi făcut parte și din comisia responsabilă cu avizarea documentului. Situația ridică semne de întrebare privind un posibil conflict de interese, întrucât aceleași persoane ar fi avut rol atât în redactarea, cât și în aprobarea programei.

Conform documentului propus pentru clasa a IX-a, programa debutează cu o lecție introductivă menită să familiarizeze elevii cu literatura română. Capitolul următor este dedicat perioadei vechi, avându-l ca prim autor studiat pe Mitropolitul Dosoftei, urmat de cronicari.

Dezbatere publică prelungită

Noua programă este contestată de numeroși profesori, scriitori și specialiști în educație, care susțin că structura și conținutul acesteia nu sunt adaptate realităților din școli și nu vor reuși să capteze interesul elevilor, în contextul unui nivel ridicat de analfabetism funcțional.

Pe fondul acestor nemulțumiri, ministrul Educației a decis, în ultimul moment, să prelungească perioada de consultare publică, oferind o săptămână suplimentară pentru transmiterea de observații și propuneri de modificare.

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