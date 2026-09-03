Meteorologii avertizează asupra unei ierni atipice

Apele neobișnuit de calde ale mărilor ar putea aduce cantități record de precipitații, influențând semnificativ sezonul rece.
După o vară extrem de caldă, meteorologii au emis primele prognoze pentru toamna și iarna acestui an. Se preconizează schimbări climatice majore, alimentate în principal de temperaturile neobișnuit de ridicate înregistrate în apele mărilor din jurul Europei. Marea Adriatică, Marea Neagră, Marea Nordului și Marea Mediterană prezintă valori termice cu până la 8 grade Celsius peste mediile obișnuite. Această supraîncălzire a apei generează o evaporare intensă, încărcând atmosfera cu un nivel ridicat de umiditate și vapori.
Impactul apelor calde asupra precipitațiilor
Odată cu pătrunderea maselor de aer rece dinspre nordul continentului, vaporii de apă acumulați vor duce la un sezon rece caracterizat prin precipitații abundente. Deși septembrie se va menține relativ uscat și cald, lunile octombrie și noiembrie vor aduce o schimbare radicală, cu ploi mult peste normele climatologice. Tendința se va menține și pe parcursul lunilor de iarnă – decembrie, ianuarie și februarie.
Cu toate acestea, cantitățile mari de precipitații nu garantează un strat consistent de zăpadă în zonele joase. Temperaturile ambientale sunt așteptate să rămână mai ridicate decât media obișnuită, ceea ce înseamnă că precipitațiile vor cădea mai mult sub formă de ploaie. Doar regiunile montane înalte, precum Munții Alpi, ar putea beneficia de ninsori abundente, cu condiția ca aerul să fie suficient de rece pentru a transforma umezeala în zăpadă. Prin urmare, ne așteaptă un sezon atipic, marcat mai degrabă de vreme ploioasă decât de troiene.