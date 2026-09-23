Mesajul lui Nicușor Dan de la ONU: România va continua să sprijine Ucraina și să își consolideze apărarea

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 23 sept. 2026, 17:30

Președintele Nicușor Dan a avertizat miercuri, în discursul susținut la Adunarea Generală a ONU de la New York, că amenințarea Federației Ruse nu se limitează la Ucraina.

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