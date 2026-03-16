Localitatea din România care a rămas aproape pustie. Doar 20 de oameni mai trăiesc aici, iar dacă nu vine nimeni, rămân fără mâncare - VIDEO

Depopularea satelor românești nu mai este de mult o statistică rece, ci o realitate care se vede cu ochiul liber în multe zone ale țării. Un exemplu grăitor este satul Istrău, un loc unde liniștea a devenit aproape apăsătoare, iar casele părăsite sau transformate în locuințe de vacanță sunt tot mai numeroase. În prezent, doar aproximativ 20 de oameni mai locuiesc aici permanent.

În restul anului, satul prinde puțin viață doar în weekenduri sau în vacanțe, când proprietarii unor case revin temporar. În restul timpului, ulițele rămân aproape goale, iar localnicii rămași încearcă să își ducă traiul într-un loc care pare să se stingă încet.

Un sat în care majoritatea oamenilor sunt trecuți de 40 de ani

În sat mai trăiesc permanent doar aproximativ 20 de persoane. Cel mai tânăr dintre locuitori are 22 de ani și spune că majoritatea oamenilor din comunitate sunt trecuți de 40 de ani și se ocupă, în principal, cu agricultura.

„Suntem aproximativ 20 de persoane stabile. În rest, îs care vin doar în weekend, au case de vacanțe. Majoritatea de aici se ocupă cu agricultura. Care nu, fac naveta în oraș, numai că drumul îi rău, își sparg cauciucurile”, a spus tânărul.

Pentru cei care încearcă să lucreze în orașele din apropiere, naveta zilnică este o adevărată provocare. Drumurile proaste și costurile ridicate de transport îi descurajează pe mulți.

Naveta nu merită pentru salariile mici

Tânărul povestește că a încercat și el să își găsească un loc de muncă în oraș, însă calculele nu ies aproape niciodată în favoarea celor care trebuie să facă zilnic naveta.

„Am încercat să mă angajez undeva, numai că nu se merită pe un salariu de 3.000 de lei. Motorina îi scumpă, mai faci o pană și alea îs scumpe, cauciucurile”, a explicat acesta.

În aceste condiții, mulți preferă să rămână să lucreze pământul sau să se descurce din agricultură, chiar dacă veniturile sunt modeste.

Bătrânii depind de ajutorul altora

Pentru persoanele în vârstă, traiul în sat este și mai complicat. În Istrău nu există magazin, iar cei care nu pot conduce sau nu au mașină depind de ajutorul altor oameni pentru lucruri elementare, cum ar fi cumpărăturile.

„Dacă nu vine nimeni, nu au mâncare, nu au pâine, nu au nimic. Au grădină, dar alimente nu au. De multe ori trebuie să meargă cineva după cumpărături pentru ei”, a explicat tânărul, vorbind despre bătrânii din sat.

Casele se golesc, iar terenurile sunt ieftine

Depopularea satului se reflectă și în prețurile terenurilor. În Istrău, un teren intravilan pentru construcții poate costa între 5 și 12 euro pe metru pătrat, în funcție de poziție și utilități. În același timp, terenurile extravilane sunt evaluate între 6.000 și 9.500 de euro pe hectar.

Situația din Istrău nu este singulară. În România există aproximativ 1.000 de sate în care populația a scăzut la 20 de locuitori sau chiar mai puțin. În același timp, peste 100 de sate au devenit deja așa-numite „sate fantomă”, unde nu mai locuiește nimeni.